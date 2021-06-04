Власти Москвы и Петербурга разработали проект для совместного привлечения туристов «Два города — миллион впечатлений». Презентация состоялась 4 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.
На стенде Москвы транслировался ролик, в котором показывались архитектурные и гастрономические достопримечательности обеих столиц. Также заработали домены с переадресацией: moscowpetersburg.ru и moscowpetersburg.com, где можно увидеть единый календарь событий, а также выбрать экскурсионные маршруты, рестораны и гостиницы.
Автор: Movie Makers / YouTube
Как пояснили «Фонтанке» в комитете по развитию туризма Петербурга, основная задача данного проекта — сделать местами притяжения различные туристские предложения и якорные события, которые происходят в жизни городов, и побудить путешественников к посещению обеих столиц и повторным визитам.
Соглашение о совместном продвижении туристского потенциала Петербурга и Москвы планируется подписать 5 июня.