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На стенде Москвы на ПМЭФ показали Петербург. Две столицы договорились о совместном продвижении

Власти Москвы и Петербурга разработали проект для совместного привлечения туристов «Два города — миллион впечатлений». Презентация состоялась 4 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

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На стенде Москвы транслировался ролик, в котором показывались архитектурные и гастрономические достопримечательности обеих столиц. Также заработали домены с переадресацией: moscowpetersburg.ru и moscowpetersburg.com, где можно увидеть единый календарь событий, а также выбрать экскурсионные маршруты, рестораны и гостиницы.

Автор: Movie Makers / YouTube

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по развитию туризма Петербурга, основная задача данного проекта — сделать местами притяжения различные туристские предложения и якорные события, которые происходят в жизни городов, и побудить путешественников к посещению обеих столиц и повторным визитам.

Соглашение о совместном продвижении туристского потенциала Петербурга и Москвы планируется подписать 5 июня.

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