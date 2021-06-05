Неофициальный символ Петербургского экономического форума — 2021 краб Юрий обзавёлся своей страницей в соцсети. Новый аккаунт был открыт 5 июня.
«Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Мурманской области. В конце мая ко мне обратились с предложением войти в состав делегации Мурманской области на ПМЭФ’21. Учитывая, что тема привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион является для меня профильной, я согласился», — говорится в первом посте.
Краб Юрий обещает рассказывать «в основном об экономике и туризме в Мурманской области».
Судя по второму посту, ракообразное, снискавшее славу на полях ПМЭФ, — сторонник Путина. Особенно ему понравился тезис президента, который выступал на пленарном заседании накануне, про восстановление экономики.
Краб был показан на форуме на стенде Мурманской области. Там ему делали биографию прорицателя.