Кухне досталось меньше всего. Плита и трубы подачи газа не пострадали. По предварительным данным, произошёл взрыв газа — баллон нашли в квартире. Эту информацию подтвердили в ЖКС № 2 Красногвардейского района.

В квартире на пятом этаже по проспекту Энтузиастов, 18, вылетели оконные стёкла в комнате, разбито остекление балкона. В детской и в комнате напротив деформированы двери, отошли косяки дверных проёмов. Там же трещины в общей с соседями стене, под потолком межкомнатная стена обнажена до бетона.

«Уважаемые жители, не забывайте, пожалуйста, что Вы проживаете в многоквартирных домах и Ваши противоправные действия могут не только нанести ущерб общему имуществу дома, но и причинить вред жизни и здоровью ваших соседей», — обратились жилищники через официальную группу во «ВКонтакте».



Пострадавший — 39-летний петербуржец. В квартире также зарегистрированы жена и двое детей, в момент случившегося их в доме не было. В разговоре с «Фонтанкой» женщина от комментариев отказалась. Её мужа нашли без сознания и госпитализировали с ожогами ног и кистей рук. Предварительно, критичных травм он не получил. В ближайшем будущем его, вероятно, ждёт обстоятельная беседа с психиатрами.



Из девятиэтажки около семи часов утра эвакуировали сорок жителей из одной парадной. Пострадавших среди них нет, немногим позже десяти часов людям разрешили вернуться в квартиры. Газовое оборудование не пострадало, но от газа дом временно отключили.



В «ПетербургГазе» уточнили, что бригада выехала для восстановления газоснабжения, и попросили жителей обеспечить сотрудникам доступ.

