FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

«Фонтанка» показывает последствия ЧП в квартире на Энтузиастов. Хозяин с разрушительными порывами — в больнице

Стены в квартире на Энтузиастов после взрыва газа пошли трещинами

Фотографии из жилой девятиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга, где утром 5 июня произошёл взрыв, оказались в распоряжении «Фонтанки». Единственным пострадавшим стал хозяин квартиры.

В квартире на пятом этаже по проспекту Энтузиастов, 18, вылетели оконные стёкла в комнате, разбито остекление балкона. В детской и в комнате напротив деформированы двери, отошли косяки дверных проёмов. Там же трещины в общей с соседями стене, под потолком межкомнатная стена обнажена до бетона.

Кухне досталось меньше всего. Плита и трубы подачи газа не пострадали. По предварительным данным, произошёл взрыв газа — баллон нашли в квартире. Эту информацию подтвердили в ЖКС № 2 Красногвардейского района.

ПоделитьсяПоделиться

«Уважаемые жители, не забывайте, пожалуйста, что Вы проживаете в многоквартирных домах и Ваши противоправные действия могут не только нанести ущерб общему имуществу дома, но и причинить вред жизни и здоровью ваших соседей», — обратились жилищники через официальную группу во «ВКонтакте».

Пострадавший — 39-летний петербуржец. В квартире также зарегистрированы жена и двое детей, в момент случившегося их в доме не было. В разговоре с «Фонтанкой» женщина от комментариев отказалась. Её мужа нашли без сознания и госпитализировали с ожогами ног и кистей рук. Предварительно, критичных травм он не получил. В ближайшем будущем его, вероятно, ждёт обстоятельная беседа с психиатрами.

Из девятиэтажки около семи часов утра эвакуировали сорок жителей из одной парадной. Пострадавших среди них нет, немногим позже десяти часов людям разрешили вернуться в квартиры. Газовое оборудование не пострадало, но от газа дом временно отключили.

В «ПетербургГазе» уточнили, что бригада выехала для восстановления газоснабжения, и попросили жителей обеспечить сотрудникам доступ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

lamer
Мог быть должником по газу, пользовался баллоном. К сожалению, неправильно пользовался.
261215271
Натяжные потолки делал? Хорошо хоть детей не было :(
hal9000
Может он просто яйца в микроволновке решил сварить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний