В квартире на Энтузиастов нашли газовый баллон и разочарованного жизнью мужчину

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, около десяти утра 5 июня жителям дома № 18/1 по проспекту Энтузиастов разрешили вернуться в квартиры. Экстренные службы проверили пятый этаж, осмотрели ближайшие к пострадавшей квартиры, обследовали газовое оборудование — опасности для людей нет.



В результате происшествия пострадал 39-летний мужчина. Его нашли без сознания с обожжёнными ногами и кистями. По предварительным данным, кроме лечения ожогов, ему предстоит беседа с психиатрами. Судя по странице в социальной сети, он отец двоих детей, местом работы указан завод на проспекте Стачек.