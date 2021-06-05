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В квартире на Энтузиастов нашли газовый баллон и разочарованного жизнью мужчину

Стали известны подробности случившегося в девятиэтажке в Красногвардейском районе Петербурга. Опасности для жильцов в доме не нашли.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, около десяти утра 5 июня жителям дома № 18/1 по проспекту Энтузиастов разрешили вернуться в квартиры. Экстренные службы проверили пятый этаж, осмотрели ближайшие к пострадавшей квартиры, обследовали газовое оборудование — опасности для людей нет.

В результате происшествия пострадал 39-летний мужчина. Его нашли без сознания с обожжёнными ногами и кистями. По предварительным данным, кроме лечения ожогов, ему предстоит беседа с психиатрами. Судя по странице в социальной сети, он отец двоих детей, местом работы указан завод на проспекте Стачек.

В квартире на пятом этаже незадолго до семи утра субботы выбило стёкла, вынесло дверной проём между комнатами, деформирована общая с соседями стена. Несущие конструкции не пострадали. Как сообщали в «ПетербургГазе», плита на кухне была отключена, газовое оборудование не задело. «Взрыв произошёл в дальней от кухни комнате», — добавили в службе. Из парадной эвакуировали сорок жильцов. По данным «Фонтанки», в квартире нашли газовый баллон.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

GreenGrass
Даже на Энтузиастов не осталось энтузиастов...
Kezevo
Приравнять перевозку газового баллона на электросамокате к терроризму
sakorol
запретить газовые баллоны и электросамокаты
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