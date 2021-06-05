В квартире на Энтузиастов нашли газовый баллон и разочарованного жизнью мужчину

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, около десяти утра 5 июня жителям дома
В результате происшествия пострадал 39-летний мужчина. Его нашли без сознания с обожжёнными ногами и кистями. По предварительным данным, кроме лечения ожогов, ему предстоит беседа с психиатрами. Судя по странице в социальной сети, он отец двоих детей, местом работы указан завод на проспекте Стачек.
В квартире на пятом этаже незадолго до семи утра субботы выбило стёкла, вынесло дверной проём между комнатами, деформирована общая с соседями стена. Несущие конструкции не пострадали. Как сообщали в «ПетербургГазе», плита на кухне была отключена, газовое оборудование не задело. «Взрыв произошёл в дальней от кухни комнате», — добавили в службе. Из парадной эвакуировали сорок жильцов. По данным «Фонтанки», в квартире нашли газовый баллон.