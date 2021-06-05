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«Они сразу уши прижали». Белоусов попрекнул металлургов триллионами «коронавирусной» поддержки

Белоусов раскрыл детали закрытой встречи с металлургами

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов 5 июня раскрыл детали закрытой встречи с металлургами, на которой речь зашла об их сверхдоходах.

«Я тогда [председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру] Лисину <...> сказал: «Вы устроили вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей, при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на всей этой истории с поддержкой [бизнеса в коронавирус] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв». Мы взяли у банков эти заимствования. Они сразу уши прижали, им стыдно стало», — сказал Белоусов, выступая на ПМЭФ-2021.

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По его словам, правительство заимствовало у банков на поддержку в период коронавируса почти 5 трлн рублей. Ранее Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин поддержал в этом вице-премьера и отметил, что есть и другие отрасли экономики со сверхдоходами, например, энергетика и нефтянка, причем в последней уже выработался механизм корректировки.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Лексикон подворотни.... Вот кто нами правит....
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