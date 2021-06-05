Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов 5 июня раскрыл детали закрытой встречи с металлургами, на которой речь зашла об их сверхдоходах.



«Я тогда [председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру] Лисину <...> сказал: «Вы устроили вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей, при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на всей этой истории с поддержкой [бизнеса в коронавирус] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв». Мы взяли у банков эти заимствования. Они сразу уши прижали, им стыдно стало», — сказал Белоусов, выступая на ПМЭФ-2021.

