Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов 5 июня раскрыл детали закрытой встречи с металлургами, на которой речь зашла об их сверхдоходах.
«Я тогда [председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру] Лисину <...> сказал: «Вы устроили вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей, при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на всей этой истории с поддержкой [бизнеса в коронавирус] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв». Мы взяли у банков эти заимствования. Они сразу уши прижали, им стыдно стало», — сказал Белоусов, выступая на ПМЭФ-2021.
По его словам, правительство заимствовало у банков на поддержку в период коронавируса почти 5 трлн рублей. Ранее Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин поддержал в этом вице-премьера и отметил, что есть и другие отрасли экономики со сверхдоходами, например, энергетика и нефтянка, причем в последней уже выработался механизм корректировки.