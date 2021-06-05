Петербургский фармпроизводитель оценил, сколько будет сохраняться спрос на российские вакцины от коронавируса

Российские вакцины от коронавируса будут востребованы на мировом рынке в течение как минимум двух-трёх лет. Такое мнение высказал 5 июня в кулуарах ПМЭФ-2021 Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ «Полисан». Компания 3 июня подписала соглашение о готовности выпускать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», производство начнется уже в конце июля 2021 года.



По словам Дмитрия Борисова, осваивать новые направления компанию подтолкнул в том числе экспортный потенциал препаратов от коронавируса.