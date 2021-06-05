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Петербургский фармпроизводитель оценил, сколько будет сохраняться спрос на российские вакцины от коронавируса

Директор «Полисана» оценил спрос на «Спутник V» за рубежом

Российские вакцины от коронавируса будут востребованы на мировом рынке в течение как минимум двух-трёх лет. Такое мнение высказал 5 июня в кулуарах ПМЭФ-2021 Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ «Полисан». Компания 3 июня подписала соглашение о готовности выпускать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», производство начнется уже в конце июля 2021 года.

По словам Дмитрия Борисова, осваивать новые направления компанию подтолкнул в том числе экспортный потенциал препаратов от коронавируса.

«Экспортный потенциал большой. Говорили, что ЮНИСЕФ будет размещать большой заказ на «Спутник». История со «Спутником» — это не до конца года. Года на два, а то и на три», — сказал он.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) в конце мая подписали соглашение о поставках 220 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации.

© Фонтанка.Ру

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