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Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель

Президент России ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он скучать по Ангеле Меркель, которая вскоре покинет пост канцлера Германии.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал Путин на полях ПМЭФ, его слова приводит РИА Новости 5 июня.

Глава РФ охарактеризовал Меркель как опытного политика, прямого, надёжного и последовательного человека, который способен отстоять свою позицию. Путин надеется, что у России сложатся отношения с будущим правительством Германии.

На пост канцлера ФРГ от консервативного блока вместо Ангелы Меркель будет баллотироваться Армин Лашет. От «Зелёных» на место Меркель будет претендовать их председатель Анналена Баербок, от СДПГ — министр финансов и вице-канцлер Олаф Штольц.

Ангела Меркель — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук, действующий федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года. Первая женщина на посту федерального канцлера Германии.

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