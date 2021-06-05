Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель

Президент России ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он скучать по Ангеле Меркель, которая вскоре покинет пост канцлера Германии.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал Путин на полях ПМЭФ, его слова приводит РИА Новости 5 июня.



Глава РФ охарактеризовал Меркель как опытного политика, прямого, надёжного и последовательного человека, который способен отстоять свою позицию. Путин надеется, что у России сложатся отношения с будущим правительством Германии.