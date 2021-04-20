Правящий блок Германии определился с кандидатом на пост канцлера ФРГ вместо Ангелы Меркель

Председатель Христианско-Социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер вышел из борьбы, заявив, что уважает решение правления Христианско-демократического союза (ХДС) о выдвижении на позицию кандидата в канцлеры своего председателя, премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. Выбор Совета ХДС был сделан в его пользу, несмотря на то что Зёдер пользуется большей поддержкой электората.

«Жребий брошен. Армин Лашет — кандидат от Союза на пост канцлера», — сказал Зёдер во вторник в штаб-квартире ХСС в Мюнхене.

Ангела Меркель, которой сейчас 66 лет, возглавляла ХДС с 2000 по 2018 год, пост канцлера она занимает с 2005 года. Однако сейчас её партии предстоит побороться с набирающими силу «Зелёными».

«Хотя ХДС все еще находится на пути к тому, чтобы стать самой большой партией в парламенте следующего созыва, последние опросы показывают, что ХДС / ХСС движется к худшему результату на федеральных выборах и сталкивается с задачей «Зелёных» стать самой значительной политической силой Германии», — пишет Bloomberg.

Конкуренты консервативного блока уже определились с кандидатами — от «Зелёных» на место канцлера будет претендовать их председатель Анналена Баербок, в то время как СДПГ назначила министра финансов и вице-канцлера Олафа Штольца.