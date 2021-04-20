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Правящий блок Германии определился с кандидатом на пост канцлера ФРГ вместо Ангелы Меркель

Канцлером Германии вместо Ангелы Меркель может стать Армин Лашет

На пост канцлера Германии от консервативного блока вместо Ангелы Меркель будет баллотироваться Армин Лашет, сообщает 20 апреля Spiegel.

Председатель Христианско-Социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер вышел из борьбы, заявив, что уважает решение правления Христианско-демократического союза (ХДС) о выдвижении на позицию кандидата в канцлеры своего председателя, премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. Выбор Совета ХДС был сделан в его пользу, несмотря на то что Зёдер пользуется большей поддержкой электората.

«Жребий брошен. Армин Лашет — кандидат от Союза на пост канцлера», — сказал Зёдер во вторник в штаб-квартире ХСС в Мюнхене.

Ангела Меркель, которой сейчас 66 лет, возглавляла ХДС с 2000 по 2018 год, пост канцлера она занимает с 2005 года. Однако сейчас её партии предстоит побороться с набирающими силу «Зелёными».

«Хотя ХДС все еще находится на пути к тому, чтобы стать самой большой партией в парламенте следующего созыва, последние опросы показывают, что ХДС / ХСС движется к худшему результату на федеральных выборах и сталкивается с задачей «Зелёных» стать самой значительной политической силой Германии», — пишет Bloomberg.

Конкуренты консервативного блока уже определились с кандидатами — от «Зелёных» на место канцлера будет претендовать их председатель Анналена Баербок, в то время как СДПГ назначила министра финансов и вице-канцлера Олафа Штольца.

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Комментарии (3)

мухомор
Лашет неугоден американскому посольству и вряд ли пройдёт.
Американцы за Баербок.
265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо.
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