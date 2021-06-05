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В Петербурге обокрали приехавшего на ПМЭФ итальянца. Обидчика нашли меньше чем за сутки

Участник Петербургского международного экономического форума стал жертвой карманника

Молодого иностранца задержали за любовь к содержимому чужих карманов. Оставаясь неучтённым в Северной столице, он благополучно избегал правоохранителей, но, по версии следствия, имел наглость раскрыть небескорыстные объятия гостю ПМЭФ.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне около половины пятого утра на Лесном проспекте, 37, оперативники уголовного розыска настигли 28-летнего гражданина Таджикистана. В Петербурге он не зарегистрирован, ранее на нарушении уголовного законодательства не попадался, но, как уверены в полиции, за день до этого умыкнул iPhone участника Петербургского международного экономического форума.

Без гаджета на второй день мероприятия остался приехавший из Дохи итальянец — исполнительный директор ICSS (Международной организации спортивной безопасности). В пять утра 3 июня его заключил в объятия незнакомец на Итальянской улице, 17. Придя в себя от спонтанного дружелюбия, мужчина хватился телефона, который оценил в 15 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже задержали на двое суток. По такой же схеме, по версии следствия, действовал «ласковый» вор, своеобразно поздравивший с победой в «Нацбесте» Александра Пелевина. После объятий с писателем избежать встречи с полицией ему также не удалось.

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Комментарии (2)

Laska77
всегда бы так быстро раскрывали :))) могут когда припрет . Жеглова и Шарапова им помощь :)))
ppky0323
Пётр Ручников какой -то...
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