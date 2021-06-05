В Петербурге обокрали приехавшего на ПМЭФ итальянца. Обидчика нашли меньше чем за сутки

Молодого иностранца задержали за любовь к содержимому чужих карманов. Оставаясь неучтённым в Северной столице, он благополучно избегал правоохранителей, но, по версии следствия, имел наглость раскрыть небескорыстные объятия гостю ПМЭФ.



Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне около половины пятого утра на Лесном проспекте, 37, оперативники уголовного розыска настигли 28-летнего гражданина Таджикистана. В Петербурге он не зарегистрирован, ранее на нарушении уголовного законодательства не попадался, но, как уверены в полиции, за день до этого умыкнул iPhone участника Петербургского международного экономического форума.