В Петербурге обокрали приехавшего на ПМЭФ итальянца. Обидчика нашли меньше чем за сутки

Молодого иностранца задержали за любовь к содержимому чужих карманов. Оставаясь неучтённым в Северной столице, он благополучно избегал правоохранителей, но, по версии следствия, имел наглость раскрыть небескорыстные объятия гостю ПМЭФ.
Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне около половины пятого утра на Лесном проспекте, 37, оперативники уголовного розыска настигли 28-летнего гражданина Таджикистана. В Петербурге он не зарегистрирован, ранее на нарушении уголовного законодательства не попадался, но, как уверены в полиции, за день до этого умыкнул iPhone участника Петербургского международного экономического форума.
Без гаджета на второй день мероприятия остался приехавший из Дохи итальянец — исполнительный директор ICSS (Международной организации спортивной безопасности). В пять утра 3 июня его заключил в объятия незнакомец на Итальянской улице, 17. Придя в себя от спонтанного дружелюбия, мужчина хватился телефона, который оценил в 15 тысяч рублей.
Подозреваемого в краже задержали на двое суток. По такой же схеме, по версии следствия, действовал «ласковый» вор, своеобразно поздравивший с победой в «Нацбесте» Александра Пелевина. После объятий с писателем избежать встречи с полицией ему также не удалось.