Турнир начинался камерно. Первые бои не привлекли внимания широкой публики, хотя некоторые из них были не так плохи. По «СИБУР Арене» бегал промоутер Владимир Хрюнов — один из организаторов шоу, человек, который сделал легендарного боксера Роя Джонса русским. У ринга прохаживался человек, похожий на арабского шейха, в характерном наряде. «Кто это?» — спрашиваю у одного из организаторов. «Катарский принц», — говорит.

Позже всё-таки выяснилось, что «принц» — это президент федерации бокса Катара Юсуф Али аль-Кязым. Своим присутствием он оказывал моральную поддержку земляку — боксеру Сайеду Нассеру Аль Самиху в самом странном бою вечера против Тайсона Дижона из Камеруна. Тайсон Дижон — фигура, в определенной степени, тоже легендарная. В феврале 2020 года он проиграл Вячеславу Дацику в первом бою после освобождения Рыжего Тарзана из тюрьмы. Тайсон и Сайеду отбоксировали четыре раунда под смешки немногочисленной публики. Но настоящего бокса было всё-таки больше.



Главным событием боксерского шоу был поединок, в котором чемпион мира по версии WBA Gold Фёдор Чудинов (23 победы, из них 16 нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) защищал титул против Рино Либенберга (21 победа, 14 из которых — нокаутом, 7 поражений, 1 ничья) из ЮАР. Предварительные бои тоже, впрочем, удались. Красивый дебют на профессиональном уровне получился у надежды петербургского бокса Руслана Колесникова: он финишировал Руслана Родзивича из Белоруссии спустя полторы минуты после начала первого раунда.

«Я очень хотел продолжить бой, — признавался Колесников, немного разочарованный такой быстрой победой. — Я, конечно, не нацеливался на досрочную победу, собирался отработать всю дистанцию в четыре раунда. Мы очень серьезно готовились: изучали бои, придумали план. Но я всё равно получил колоссальные эмоции от дебюта. Сложно сказать, когда я продолжу профессиональную карьеру. Сейчас я жду предложений. Тут не всё зависит от меня. Я продолжаю выступать по любителям. Буквально завтра уезжаю на сборы, где пройдут отборочные спарринги на чемпионат Европы».



Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Порадовал победой и другой петербуржец Алексей Мазур, бившийся с боксером из Грузии Ачико Одикадзе. Последний отказался продолжать бой в начале 5-го раунда.

«Надеюсь, теперь мы продолжим дальше мою профессиональную карьеру и будем выходить к новым победам, — говорил Мазур после боя. — Одно удовольствие боксировать в Петербурге. Я сконцентрировался на олимпийском боксе, были определенные цели и задачи — попасть на Олимпиаду в Токио. Шансы еще не потеряны. Посмотрим, как получится. А дальше уже, думаю, окончательно перейдем в профессиональный бокс».

Чем ближе был главный бой, тем больше заполнялся дорогими пиджаками и платьями партер. Подтягивались випы. Присел в первый ряд губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и министр спорта Олег Матыцин. Но подошедший к ним депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев оперативно увел уважаемых персон куда-то вглубь «СИБУР Арены».

В дурацкую ситуацию попал бронзовый призер Олимпиады-2012 Михаил Алоян: за несколько дней у него сменилось два соперника. Сначала он должен был биться против Линдайла Чемеси из ЮАР, но тот не смог вылететь из собственной страны. Тогда на замену подтянули Рикардо Бландона из Никарагуа, но у того за два дня до боя нашли коронавирус. Пришлось срочно вызвать с Украины совсем неизвестного Александра Грищука. Победа для Алояна стала делом техники.



«Я сегодня утром проснулся и первым делом даже подумал, а не поменялся ли у меня снова соперник», — шутил Алоян после победного боя.

Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Главное событие вечера получилось и вовсе на загляденье. Чудинов и Либенберг устроили настоящую рубку. При этом преимущество россиянина было колоссальным, но южноамериканец стоял до конца и время от времени опасно пробивал защиту соперника. Возможно, энергии Либенбергу добавляла шумная группа поддержки, состоящая из сурового вида мужчин с широкими плечами и бритыми затылками. Один из них от избытка эмоций промахнулся мимо своего места и сбросил со стула очень дорогую с виду мужскую сумку. На широкие плечи иностранца был брошен недовольный взгляд хозяина сумки, но вовремя принесенные извинения вкупе с чересчур большой разницей в весовых категориях потушили потенциальный конфликт.



«Фонтанка.ру»

А тем временем на ринге Чудинов беспощадно продолжал бить своего соперника, тот несколько раз падал. Лицо Либенберга опухло, взгляд потускнел, но южноафриканец продолжал бой. Хрюнов даже подбегал к его секундантам, чтобы уточнить, не опасно ли это, но те заверили промоутера, что все окей. Зрители требовали крови. Особенно хорошо были слышны женские крики с требованием к Чудинову уже добить, наконец, оппонента, но Либенберг отстоял все 12 раундов. Победа досталась Чудинову единогласным решением судей.

