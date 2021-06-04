Злоключения пассажирских автобусов в Петербурге продолжаются. На сей раз злой рок не обошёл стороной жёлтый общественный транспорт на въезде в Сестрорецк.



Как сообщают очевидцы, во втором часу дня водитель автобуса потерял управление и снес пару десятков метров придорожного ограждения. Большая неповоротливая машина взгромоздилась на металлический заборчик, как на монорельс, и с шумом по нему прокатилась.