Злоключения пассажирских автобусов в Петербурге продолжаются. На сей раз злой рок не обошёл стороной жёлтый общественный транспорт на въезде в Сестрорецк.
Как сообщают очевидцы, во втором часу дня водитель автобуса потерял управление и снес пару десятков метров придорожного ограждения. Большая неповоротливая машина взгромоздилась на металлический заборчик, как на монорельс, и с шумом по нему прокатилась.
Очевидец отметил, что никто в автобусе, вероятно, не пострадал. Через две минуты он был абсолютно пуст, видимо, все, кто там были, ушли своими ногами до остановки.
На прошлой неделе двухсекционный автобус вскарабкался на столб на Ленинском проспекте. В результате ДТП пострадали шестеро, в том числе пешеход. Водителя пришлось доставать спасателям.