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В Сестрорецке жёлтый пассажирский автобус возомнил себя монорельсом

В Петербурге автобус встал на дыбы, снеся пару десятков метров ограждений

Злоключения пассажирских автобусов в Петербурге продолжаются. На сей раз злой рок не обошёл стороной жёлтый общественный транспорт на въезде в Сестрорецк.

Как сообщают очевидцы, во втором часу дня водитель автобуса потерял управление и снес пару десятков метров придорожного ограждения. Большая неповоротливая машина взгромоздилась на металлический заборчик, как на монорельс, и с шумом по нему прокатилась.

Очевидец отметил, что никто в автобусе, вероятно, не пострадал. Через две минуты он был абсолютно пуст, видимо, все, кто там были, ушли своими ногами до остановки.

На прошлой неделе двухсекционный автобус вскарабкался на столб на Ленинском проспекте. В результате ДТП пострадали шестеро, в том числе пешеход. Водителя пришлось доставать спасателям.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Какой "монорельс"?!! Самокатчик жэж! Латентный.
Печенеги и половцы
Обилечивал.
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