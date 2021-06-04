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Камеры показали, из-за чего под Солнечным разбился «Гелендваген» с ребёнком в салоне

ДТП в Курортном районе Петербурга попало на видео 4 июня. «Мерседес Гелендваген» перевернулся после попытки обогнать поворачивающий «Фольксваген».

На кадрах видно, как внедорожник стремится обогнать мигающий поворотником «Поло» по обочине. Вероятно, водитель седана не увидел в зеркало «Мерседес», и, поворачивая, зацепил его, заставив кувыркаться.

«Фонтанка.ру»

По данным полиции, напомним, в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок. Все из «Гелендвагена».

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Комментарии (22)

Вот и правда, встретились на узкой тропине слон и удав:
- Здорово, уй на лбу!
- Ну здарова, глаза на ую!
marinalvn
Два лоха встретились.
rybalka
Повезло "чумахеру", что не под грузовик улетел.
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