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Двое взрослых и ребёнок из «Гелендвагена» госпитализированы после ДТП под Солнечным

Стали известны подробности серьёзной аварии в Курортном районе Петербурга, которая произошла вечером 4 июня недалеко от посёлка Солнечное.

Как сообщили в дежурной части ГИБДД, около 18:00 в Курортном районе на пересечении Зеленогорского шоссе и трассы «Скандинавия» автомобиль «Мерседес Гелендваген» совершил столкновение с попутным «Фольксвагеном», а затем въехал в «Тойоту Ленд Крузер». В результате ДТП пассажиры и водитель «Мерседеса» — двое взрослых и ребёнок — госпитализированы. Степень тяжести пострадавших уточняется.

По факту ДТП проводится проверка, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

paniker
Самое смешное ,так Гелики и Крузера только летают,и сразу на бок.А ценник космический,безопасность ниже любого кроссовера!
lamer
В Воронеже все так ездють.
260559361
На видео с камеры все видно прекрасно. Гелик нёсся по левой обочине как сумасшедший, нырнул под грузовик с прицепом , перед этим задев Фольксваген. Хорошо, что все живые.
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