Двое взрослых и ребёнок из «Гелендвагена» госпитализированы после ДТП под Солнечным

Стали известны подробности серьёзной аварии в Курортном районе Петербурга, которая произошла вечером 4 июня недалеко от посёлка Солнечное.
Как сообщили в дежурной части ГИБДД, около 18:00 в Курортном районе на пересечении Зеленогорского шоссе и трассы «Скандинавия» автомобиль «Мерседес Гелендваген» совершил столкновение с попутным «Фольксвагеном», а затем въехал в «Тойоту Ленд Крузер». В результате ДТП пассажиры и водитель «Мерседеса» — двое взрослых и ребёнок — госпитализированы. Степень тяжести пострадавших уточняется.
По факту ДТП проводится проверка, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.