Теннисистка Сизикова считает клеветой обвинения французской прокуратуры

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная ранее в Париже по подозрению в намеренном проигрыше, отпущена на свободу, сообщает 4 июня «Р-Спорт».
«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», — заявили в прокуратуре Парижа.
Накануне Сизикову задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Спортсменка назвала обвинения клеветой.
«Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету», — цитирует ТАСС адвоката спортсменки Фредерика Бело.
В октябре прошлого года французская прокуратура начала расследование обстоятельств встречи парного турнира Открытого чемпионата Франции, в которой Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6). Россиянку заподозрили в «мошенничестве в организованной группе» и «активной и пассивной коррупции в спорте».