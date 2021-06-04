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Теннисистка Сизикова считает клеветой обвинения французской прокуратуры

Российскую теннисистку Сизикову освободили после задержания в Париже

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная ранее в Париже по подозрению в намеренном проигрыше, отпущена на свободу, сообщает 4 июня «Р-Спорт».

«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», — заявили в прокуратуре Парижа.

Накануне Сизикову задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Спортсменка назвала обвинения клеветой.

«Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету», — цитирует ТАСС адвоката спортсменки Фредерика Бело.

В октябре прошлого года французская прокуратура начала расследование обстоятельств встречи парного турнира Открытого чемпионата Франции, в которой Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6). Россиянку заподозрили в «мошенничестве в организованной группе» и «активной и пассивной коррупции в спорте».

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