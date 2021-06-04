В Париже задержали российскую теннисистку Сизикову, её подозревают в сдаче игры

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос».



Как сообщает 4 июня газета Parisien, 26-летняя спортсменка была задержана накануне, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча. Однако поводом для задержания стала игра Сизиковой на прошлогоднем турнире.



В октябре прошлого года французская прокуратура начала расследование обстоятельств встречи парного турнира Открытого чемпионата Франции, в которой Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6). Россиянку заподозрили в «мошенничестве в организованной группе» и «активной и пассивной коррупции в спорте».

