Жители Петербурга удивились бестактности и одновременно с тем находчивости водителя автомобиля с дипномерами Азербайджана. Видео с регистратора появилось в соцсетях 4 июня.



На кадрах видно, как машина, попадая в плотный поток в районе дома 18 по Среднеохтинскому проспекту, включает аварийку и обгоняет пробку по встречной полосе. Автор видео предположил, что шофер использовал аварийный сигнал вместо мигалки.