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Презрение к ПДД продемонстрировал на Среднеохтинском проспекте дипломатический автомобиль

Жители Петербурга удивились бестактности и одновременно с тем находчивости водителя автомобиля с дипномерами Азербайджана. Видео с регистратора появилось в соцсетях 4 июня.

На кадрах видно, как машина, попадая в плотный поток в районе дома 18 по Среднеохтинскому проспекту, включает аварийку и обгоняет пробку по встречной полосе. Автор видео предположил, что шофер использовал аварийный сигнал вместо мигалки.

Двумя днями ранее малиновый «Кадиллак» с дипномерами припарковался на автобусной остановке ради цветов.

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Комментарии (1)

jump
Аварийку мог бы и не включать уже.. Чего позориться?
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