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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Собянин пообещал меры поддержки для привившихся от коронавируса

Мэр Москвы и глава российского оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ 4 июня заявил, что намерен стимулировать граждан, которые привились от COVID-19.

«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», — цитирует Собянина ТАСС/

По его словам, предполагается, что до конца 2022-го в Москве от коронавируса вакцинируют ещё миллион человек.

Ранее на ПМЭФ Владимир Путин согласился с тем, что граждан нужно стимулировать. В качестве примера он привёл страны, где жителям за прививку обещали пиво.

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