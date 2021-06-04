Собянин пообещал меры поддержки для привившихся от коронавируса

Мэр Москвы и глава российского оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ 4 июня заявил, что намерен стимулировать граждан, которые привились от COVID-19.

«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», — цитирует Собянина ТАСС/



По его словам, предполагается, что до конца 2022-го в Москве от коронавируса вакцинируют ещё миллион человек.



Ранее на ПМЭФ Владимир Путин согласился с тем, что граждан нужно стимулировать. В качестве примера он привёл страны, где жителям за прививку обещали пиво.