FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

«Налил пива с колбасой». Путин рассказал, как ускорить темпы вакцинации

Владимир Путин на ПМЭФ предположил, почему россияне не спешат прививаться

Президент России во время своего выступления на ПМЭФ ответил на вопрос модератора Стаса Натанзона, почему россияне не бегут прививаться от коронавируса.

«Много причин. У нас и от гриппа не все прививаются. Такой общий настрой граждан <...>. Мы должны работать над собой. Я имею в виду органы власти», — заявил 4 июня Владимир Путин.

По его словам, необходимо стимулировать граждан делать прививку от COVID-19. В качестве примера он привел некоторые страны, где за укол от коронавируса дают пиво. «Налил пива с колбасой — это можно сделать», — пошутил президент.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Oleg_I
Действительно, Владимир Владимирович, надо было начинать с себя. Пойти и привиться на камеру, чтобы показали в программе Время. Вы же так сделали? А ваш Мишустин? Володин? Эта Попова с Голиковой? Хоть кто-нибудь?
Trurl
Дело не в "пиве с колбасой", а в глубоком недоверии к власти...
Vadik
При таком наплевательском отношении власти к вакцинации, вся эта эпидемия растянется на годы. Антипрививочники будут в восторге.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний