«Налил пива с колбасой». Путин рассказал, как ускорить темпы вакцинации

Президент России во время своего выступления на ПМЭФ ответил на вопрос модератора Стаса Натанзона, почему россияне не бегут прививаться от коронавируса.

«Много причин. У нас и от гриппа не все прививаются. Такой общий настрой граждан <...>. Мы должны работать над собой. Я имею в виду органы власти», — заявил 4 июня Владимир Путин.

По его словам, необходимо стимулировать граждан делать прививку от COVID-19. В качестве примера он привел некоторые страны, где за укол от коронавируса дают пиво. «Налил пива с колбасой — это можно сделать», — пошутил президент.

