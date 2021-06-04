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Силуанов про освобождение общепита от НДС: мы проведем эксперимент

Министр финансов России Антон Силуанов после пленарного заседания ПМЭФ-2021 4 июня сообщил журналистам, что освобождение общепита от НДС будет проходить в форме эксперимента.

«Вы обеляете свой сектор. И мы получаем адекватные налоги в виде подоходного налога, страховые взносы. Такой эксперимент будет проведен, и по итогам этого эксперимента мы посмотрим возможности его расширения», — сказал глава Минфина.

Ранее в ходе пленарного заседания Путин заявил, что освободить предприятия общепита от налога на добавленную стоимость предполагается, если выручка компании не превышает 2 млрд руб. Это пилотный проект.

«Фонтанка» следила за пленарным заседанием ПМЭФ в режиме онлайн.

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