Силуанов про освобождение общепита от НДС: мы проведем эксперимент

Министр финансов России Антон Силуанов после пленарного заседания ПМЭФ-2021 4 июня сообщил журналистам, что освобождение общепита от НДС будет проходить в форме эксперимента.



«Вы обеляете свой сектор. И мы получаем адекватные налоги в виде подоходного налога, страховые взносы. Такой эксперимент будет проведен, и по итогам этого эксперимента мы посмотрим возможности его расширения», — сказал глава Минфина.



Ранее в ходе пленарного заседания Путин заявил, что освободить предприятия общепита от налога на добавленную стоимость предполагается, если выручка компании не превышает 2 млрд руб. Это пилотный проект.

