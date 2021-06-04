Глава ВТБ Андрей Костин: обновление льготной ипотеки купирует резкий рост цен в регионах, но не снизит продажи жилья

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что, модернизировав льготную ипотеку, государство поддержит регионы, где объем строительства пока недостаточен. В других же регионах обновление программы позволит купировать резкий рост цен. Напомним, что о продлении льготной ипотеки и изменении ее условий, в частности ограничения максимальной суммы 3 млн рублей для всех регионов, объявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума. «По нашей оценке, в обновленном виде программа не должна оказать существенное влияние на уровень продаж. По итогам года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть», — заявил Андрей Костин.

По его словам, изменение максимальной суммы кредита в рамках программы — очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении. На кредиты до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, сейчас приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, и основную часть составляют как раз регионы. Москва и Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%. Обновление госпрограммы, по мнению Костина, повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным — многие банки и сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на рост стоимости ипотеки, остается повышение ключевой ставки ЦБ РФ. «Важно, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах. В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов», — комментирует он.