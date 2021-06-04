Пожар в квартире на юге Петербурга, где были трое детей, произошел в отсутствие взрослых

«Фонтанке» стали известны подробности пожара, который произошел утром в квартире дома на Бухарестской улице. После него троих детей увезли в больницу для обследования.



Как стало известно нашему изданию 4 июня, дети — две девочки, 10 и 14 лет, а также 5-летний мальчик — были дома одни. Их мать, по предварительной информации, ненадолго вышла.



Что стало причиной пожара, пока выясняется. В правоохранительных органах не исключают, что могла иметь место детская шалость.



После возникновения огня старшая девочка помогла младшим выбраться в окно и спуститься по строительным лесам, которые были собраны у стены дома. Именно её состояние врачи детской больницы оценили как серьезное, так как ребенок наглотался дыма. Состояние двух других детей оценивается как удовлетворительное.

