На Бухарестской улице утром тушили пожар в квартире на третьем этаже. Жильцы вышли из квартиры сами.

Как сообщают «Фонтанке» читатели 4 июня, около 7 утра пожарные приехали к дому 67, корпус 1, по Бухарестской улице. Из окна квартиры валил дым, а жильцы — пять человек, в том числе трое детей, сами вышли из горящего помещения. Среди них были две девочки-подростка, и мальчик на вид лет пяти.



Их отвели в приехавшую скорую, медики которой после осмотра решили отвезти детей в больницу для обследования.

