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На юге Петербурга утром горела квартира. Очевидцы сообщают, что скорая осматривала детей

Трех человек увезла скорая после пожара на юге Петербурга

На Бухарестской улице утром тушили пожар в квартире на третьем этаже. Жильцы вышли из квартиры сами.

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Как сообщают «Фонтанке» читатели 4 июня, около 7 утра пожарные приехали к дому 67, корпус 1, по Бухарестской улице. Из окна квартиры валил дым, а жильцы — пять человек, в том числе трое детей, сами вышли из горящего помещения. Среди них были две девочки-подростка, и мальчик на вид лет пяти.

Их отвели в приехавшую скорую, медики которой после осмотра решили отвезти детей в больницу для обследования.

К восьми утра возгорание было потушено.

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