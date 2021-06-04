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«У нас что, обязанность всех кормить?» Путин прокомментировал судьбу украинской ГТС

Путин рассказал о судьбе украинского транзита газа после запуска «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин прокомментировал судьбу украинского газопровода, который, по словам ведущего пленарного заседания ПМЭФ-2021, «кормит целые регионы Европы», после запуска «Северного потока — 2». «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, какая-то обязанность всех кормить?» — спросил Путин.

Он подчеркнул, что у России есть действующий договор с Украиной о транзите газа в Европу. «В течение 5 лет будут прокачивать до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали до 200, — отметил Путин. — Были бы нормальные отношения, прокачивали бы через Украину».

По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 млрд, а могла бы получать 3–5 млрд, если бы отношения между странами не осложнились. «Сами своими руками все сломали», — добавил президент.

Путин отметил рост поставок газа в Европу. В 2020 году их объем составил 180 млрд куб. м, а в 2021 году — может превысить 200 млрд куб. м. По его мнению, перспектива загрузки ГТС Украины в этих условиях есть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не откажется от поставок газа в Европу через Украину.

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Комментарии (4)

Игорь Титов
он итак все "зимбабве "кормит за наш счет
Dimitry Antonov
"Были бы нормальные отношения, прокачивали бы через Украину".
Ну вот, сам признал, что не по экономическим и рыночным причинам, а по политическим, было вызвано строительство потоков. Западные страны и Украина об этом и говорили, почему и противодействовали прокладке новых газопроводов.
EveReady
Ха, кормить. Украина зарабатывала деньги на транзите, а не получала просто так, как батька с асадом.
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