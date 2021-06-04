«У нас что, обязанность всех кормить?» Путин прокомментировал судьбу украинской ГТС

Президент России Владимир Путин прокомментировал судьбу украинского газопровода, который, по словам ведущего пленарного заседания ПМЭФ-2021, «кормит целые регионы Европы», после запуска «Северного потока — 2». «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, какая-то обязанность всех кормить?» — спросил Путин.

Он подчеркнул, что у России есть действующий договор с Украиной о транзите газа в Европу. «В течение 5 лет будут прокачивать до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали до 200, — отметил Путин. — Были бы нормальные отношения, прокачивали бы через Украину».