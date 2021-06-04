«У нас что, обязанность всех кормить?» Путин прокомментировал судьбу украинской ГТС

Президент России Владимир Путин прокомментировал судьбу украинского газопровода, который, по словам ведущего пленарного заседания ПМЭФ-2021, «кормит целые регионы Европы», после запуска «Северного потока — 2». «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, какая-то обязанность всех кормить?» — спросил Путин.
Он подчеркнул, что у России есть действующий договор с Украиной о транзите газа в Европу. «В течение 5 лет будут прокачивать до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали до 200, — отметил Путин. — Были бы нормальные отношения, прокачивали бы через Украину».
По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 млрд, а могла бы получать 3–5 млрд, если бы отношения между странами не осложнились. «Сами своими руками все сломали», — добавил президент.
Путин отметил рост поставок газа в Европу. В 2020 году их объем составил 180 млрд куб. м, а в 2021 году — может превысить 200 млрд куб. м. По его мнению, перспектива загрузки ГТС Украины в этих условиях есть.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не откажется от поставок газа в Европу через Украину.