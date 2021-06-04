37-летний автомаляр автобусного парка и его 23-летняя супруга решили покурить на территории нотариальной конторы. Одна из клиенток попросила их не пускать дым в офис, но получила хамский ответ. Тогда за нее вступился 63-летний администратор. На сделанное замечание он получил выстрел в лицо из газового пистолета. Причем, как видно на записи, которую «Фонтанке» предоставили в нотариальной конторе, руку с пистолетом во время разговора с администратором мужчина держал за спиной.

Уличные камеры наблюдения, как писала и показывала «Фонтанка», сняли основную часть инцидента, который произошел накануне в Выборгском районе Петербурга.

После этого пара бросилась бежать, но сотрудник офиса сумел задержать мужчину. Тогда женщина подняла с земли камень и ударила несколько раз администратора по голове.



Как сообщили нашему изданию в ГУ МВД по Петербургу и области, в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также им выписаны протоколы о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения». Задержанный мужчина, отметим, имеет в своем «багаже» несколько судимостей.

