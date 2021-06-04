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Исподтишка. Выстрел в сотрудника нотариальной конторы на севере Петербурга попал на видео

Видео: Камеры нотариальной конторы в Петербурге сняли выстрел в лицо сотруднику из газового пистолета

Сотрудник нотариальной конторы на проспекте Энгельса, который пострадал от действий нетрезвой семейной пары у офиса, продолжает оставаться на больничном.

Уличные камеры наблюдения, как писала и показывала «Фонтанка», сняли основную часть инцидента, который произошел накануне в Выборгском районе Петербурга.

37-летний автомаляр автобусного парка и его 23-летняя супруга решили покурить на территории нотариальной конторы. Одна из клиенток попросила их не пускать дым в офис, но получила хамский ответ. Тогда за нее вступился 63-летний администратор. На сделанное замечание он получил выстрел в лицо из газового пистолета. Причем, как видно на записи, которую «Фонтанке» предоставили в нотариальной конторе, руку с пистолетом во время разговора с администратором мужчина держал за спиной.

предоставлено нотариальной конторой

После этого пара бросилась бежать, но сотрудник офиса сумел задержать мужчину. Тогда женщина подняла с земли камень и ударила несколько раз администратора по голове.

Как сообщили нашему изданию в ГУ МВД по Петербургу и области, в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также им выписаны протоколы о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения». Задержанный мужчина, отметим, имеет в своем «багаже» несколько судимостей.

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Комментарии (11)

ivan5_5e4d10fe646f6
Сограждане это наши. Интересно как именно им предложили отойти от офиса
265843015
Ощущение будто там пистолет водяной был, дядька побежал догонять как на допинге)
266067730
Большое спасибо курсантам Академии МВД, которые оказали помощь в задержании уголовников. Надеемся, что начальник ГУВД Плугин Р. Ю. найдет их и вынесет благодарность.
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