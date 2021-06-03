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Семейная пара отправила в больницу сотрудника нотариальной конторы в Петербурге. На видео попали выстрел газом и камень

Семейную пару задержали в Петербурге за нападение на администратора нотариальной конторы

Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства конфликта, в ходе которого 63-летний мужчина оказался в больнице с ожогом глаз и травмой головы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, о драке у нотариальной конторы на проспекте Энгельса в полицию сообщили очевидцы около полудня 2 июня.

На видео попало, как парочка спорит с сотрудниками конторы у крыльца, после чего мужчина — администратор — хватается за лицо, а мужчина и женщина в черном бегут от него. Пострадавший их нагоняет и даже роняет обидчика на асфальт, тогда женщина подбирает с дороги камень и бьет сотрудника конторы по голове.

«Фонтанка.ру»

Как рассказали «Фонтанке» сотрудники конторы, пара курила у входа в офис. Их попросила отойти от дверей клиентка, однако получила в ответ хамство. Тогда ей на помощь вышли сотрудники нотариальной конторы. Их просьбы не дымить закончились агрессией и выстрелом из газового пистолета.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были задержаны 37-летний автомаляр автобусного парка и его 23-летняя супруга. В отношении задержанных составлены протоколы по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ. Аэрозольное устройство и булыжник изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанный ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

Пострадавшего администратора после драки увезли в Мариинскую больницу, где врачи зафиксировали у него травму головы и химический ожог глаз. После оказания медпомощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

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Комментарии (12)

Dimitry Antonov
Не заступаясь за эту пару, тем не менее, разве курение у входа в нотариальную контору запрещено? На видео нет звука, поэтому не ясно, в какой форме и что именно администратор требовал (говорил) от курящих людей. Да и камнем получил после того, как сам нанёс лежащему на земле несколько ударов, к простому задержанию не относящихся.
michailPotapov
а нефиг строить бетонные джунгли
вот люмпены из Воронежей
приезжают гадят в бывшей культурной столице
dragvs
Очень хорошо что быстро задержали обоих.
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