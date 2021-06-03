Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства конфликта, в ходе которого 63-летний мужчина оказался в больнице с ожогом глаз и травмой головы.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, о драке у нотариальной конторы на проспекте Энгельса в полицию сообщили очевидцы около полудня 2 июня.



На видео попало, как парочка спорит с сотрудниками конторы у крыльца, после чего мужчина — администратор — хватается за лицо, а мужчина и женщина в черном бегут от него. Пострадавший их нагоняет и даже роняет обидчика на асфальт, тогда женщина подбирает с дороги камень и бьет сотрудника конторы по голове.