Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства конфликта, в ходе которого 63-летний мужчина оказался в больнице с ожогом глаз и травмой головы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, о драке у нотариальной конторы на проспекте Энгельса в полицию сообщили очевидцы около полудня 2 июня.
На видео попало, как парочка спорит с сотрудниками конторы у крыльца, после чего мужчина — администратор — хватается за лицо, а мужчина и женщина в черном бегут от него. Пострадавший их нагоняет и даже роняет обидчика на асфальт, тогда женщина подбирает с дороги камень и бьет сотрудника конторы по голове.
«Фонтанка.ру»
Как рассказали «Фонтанке» сотрудники конторы, пара курила у входа в офис. Их попросила отойти от дверей клиентка, однако получила в ответ хамство. Тогда ей на помощь вышли сотрудники нотариальной конторы. Их просьбы не дымить закончились агрессией и выстрелом из газового пистолета.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были задержаны 37-летний автомаляр автобусного парка и его 23-летняя супруга. В отношении задержанных составлены протоколы по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ. Аэрозольное устройство и булыжник изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Задержанный ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.
Пострадавшего администратора после драки увезли в Мариинскую больницу, где врачи зафиксировали у него травму головы и химический ожог глаз. После оказания медпомощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.