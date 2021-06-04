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«Надо было выставлять состав КХЛ». Фетисов прокомментировал поражение сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал игру сборной России по хоккею

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, заявил, что хотел бы видеть на чемпионате мира по хоккею сборную, составленную из игроков КХЛ.

Как рассказал Фетисов 4 июня «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ, не стоило приглашать игроков из НХЛ, это позволило бы понять силу своей лиги. «Мы опять не понимаем, насколько наша лига развивается, поскольку применили смешанный состав», — подчеркнул он. Сам четвертьфинальный матч он видел частично, результатом удивлен.

Накануне сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 1:2.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260602101
" Смотрел матч неполностью " ...Если человеку, который всю жизнь в хоккее это не очень интересно, то думаю 95% россиян вообще по барабану!
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