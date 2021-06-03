Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

Поражением для сборной России завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады 3 июня в Риге. Россияне уступили со счетом 1:2.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Россияне забили первыми, благодаря точному броску Евгения Тимкина на 35 минуте встречи в равных составах. На 46 минуте канадец Адам Хенрик сравнял в большинстве. В овертайме, который проходил в формате «три на три», принес победу своей команде Эндрю Манджапане, забив на 63 минуте.
Сборная России покидает турнир.