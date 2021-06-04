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Задержание участников файер-шоу на Белинского сняли камеры. Кого-то пришлось провожать к полицейской машине силой

Яркий вечер с файерами на улице Белинского в Петербурге, который закончился приездом сотрудников полиции, сняли камеры уличного наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» днём 4 июня.

«Фонтанка.ру»

Как видно на записи, полицейский автомобиль не спеша движется в розовом облаке и останавливается у большой компании людей, стоящих на тротуаре и проезжей части. Сотрудник в форме выходит из салона, направляется в толпу, ненадолго в ней пропадает, а затем возвращается с мужчиной, которого оставляет под присмотром своего коллеги.

Спустя некоторое время у служебной машины стоят уже несколько человек. Некоторых из них приходится провожать до неё силой.

Очевидцы пытаются заступиться за задержанных, среди них есть и бойкие дамы. Однако их количество продолжает расти. В том числе благодаря прибытию ещё пары полицейских автомобилей.

О файер-шоу на улице Белинского в Петербурге накануне сообщил читатель «Фонтанки». Толпа людей применила пиротехнику, вышла с ней на дорогу и под сигналы автомобилистов скандировала название местного бара. Есть версия, что таким нетривиальным образом горожане отметили день рождения питейного заведения. Корреспондент нашего издания также сообщал, что в отдел полиции забрали как минимум троих человек.

Ранее файерами в центре отметились гости кавказской свадьбы. Полицейские задержали двадцать человек, некоторым пришлось извиняться.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Вот чем должна полиция заниматься - быдло контролировать и прижимать. Полиции спасибо!
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