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«Стремиться всегда есть куда». Министр здравоохранения прокомментировал надежность ПЦР-тестов для ковид-диагностики

Минздрав положительно оценил ПЦР-тесты

Минздрав в целом доволен качеством ПЦР-тестов при диагностике коронавируса. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава ведомства Михаил Мурашко 4 июня.

«Мы в целом довольны, но стремиться всегда есть куда», — отметил он.

При этом «нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализированный стандарт диагностики», сказал министр. «При развитии заболевания возбудитель опускается ниже и из верхних дыхательных путей. Техника забора тоже имеет значение, чем забирали, как забирали. Тест-системы имеют разную специфичность и ориентированность», — пояснил Михаил Мурашко.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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