«Стремиться всегда есть куда». Министр здравоохранения прокомментировал надежность ПЦР-тестов для ковид-диагностики

Минздрав в целом доволен качеством ПЦР-тестов при диагностике коронавируса. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава ведомства Михаил Мурашко 4 июня.
«Мы в целом довольны, но стремиться всегда есть куда», — отметил он.
При этом «нельзя рассматривать ПЦР-тест как идеализированный стандарт диагностики», сказал министр. «При развитии заболевания возбудитель опускается ниже и из верхних дыхательных путей. Техника забора тоже имеет значение, чем забирали, как забирали. Тест-системы имеют разную специфичность и ориентированность», — пояснил Михаил Мурашко.