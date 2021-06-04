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В Петербурге второй день подряд люди получают травмы в салоне троллейбуса

Закон парных случаев сработал для троллейбусов на юге Петербурга. Дважды за два дня люди после поездки уезжают в больницы.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», 4 июня около 8:15 на Московском проспекте, 191, троллейбус маршрута № 29 резко затормозил, из-за чего в салоне упал человек. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Видеозапись инцидента публикует «Дорожный инспектор». Даже зрительно кадры сегодняшнего и вчерашнего инцидентов очень похожи.

Утром 3 июня на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова резко затормозил троллейбус 41-го маршрута: перед ним выскочил пешеход. Пострадали кондуктор и пожилая пассажирка.

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Комментарии (13)

260569221
Тааак. Значит есть взялись за самокаты, то давайте и за пешеходов возьмёмся-переход на красный - штраф 100000. И точка
ДЮрьевич
Так несколько дней назад водителя троллейбуса и наказали в суде, потому что перед суицидником не тормозил - теперь всем дано указание : тормозить!!! Ну а пассажиры - так надо держаться за поручни
Alkaline
Ну так надо запретить самокаты - и все!
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