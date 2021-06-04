Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», 4 июня около 8:15 на Московском проспекте, 191, троллейбус маршрута № 29 резко затормозил, из-за чего в салоне упал человек. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшему потребовалась госпитализация.



Видеозапись инцидента публикует «Дорожный инспектор». Даже зрительно кадры сегодняшнего и вчерашнего инцидентов очень похожи.

