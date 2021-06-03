На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова «неизвестный пешеход перебегал перекрёсток на красный свет», рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Водителю
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили инцидент. «Пешеход перебегал дорогу, при резком торможении один пассажир повалился на другого — женщину 70 лет. Сейчас троллейбус ждёт скорую и ГИБДД», — рассказали в пресс-службе.
Кроме пожилой пассажирки, пострадала и кондуктор. Она тоже упала и получила травму, госпитализация под вопросом, отметили на предприятии.