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Пешеход выбежал перед троллейбусом на Казакова, и пришлось резко тормозить. Есть пострадавшие

В Петербурге в троллейбусе при торможении пострадали женщины

Два человека получили травмы в результате дорожного происшествия утром 3 июня на Юго-Западе Петербурга.

На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова «неизвестный пешеход перебегал перекрёсток на красный свет», рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Водителю 41-го троллейбуса пришлось применить экстренное торможение, и люди в салоне не удержались. Пешеход, по словам очевидца, скрылся, женщина в салоне сломала ногу.

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В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили инцидент. «Пешеход перебегал дорогу, при резком торможении один пассажир повалился на другого — женщину 70 лет. Сейчас троллейбус ждёт скорую и ГИБДД», — рассказали в пресс-службе.

Кроме пожилой пассажирки, пострадала и кондуктор. Она тоже упала и получила травму, госпитализация под вопросом, отметили на предприятии.

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Комментарии (8)

Athair
Пошел накат и на пешеходов?

Страховка ОСПГО, номера на спину? Права категории "П" для выхода на тротуары общего пользования? Утилизационный сбор за тело? Дорожный сбор за пользование тротуарами? Акциз на продукты питания? Налог на углеродный след в выдыхаемом воздухе?

Хотя куда нашим предположениям до фантазии депутатов...
Агроном аэродрома
Проезжая часть для пешеходов! Развелось троллейбусов! Запретить! Ну или ограничить скорость! :)
Маэстро
Когда водитель троллейбуса сбил такого суицидника, водителю дали, хоть и условный, но срок. https://www.fontanka.ru/2021/05/24/69931448/ Теперь что? Дадут срок водителю за пострадавших в салоне? Суицидник, раз уж попытка не удалась, сбежал и вряд ли будет найден. Если только не совершит другую, более удачную попытку, в которой опять же будет виноват какой-то водитель.
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