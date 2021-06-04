Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня в 6:40 на 56-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» легковой автомобиль съехал с дороги. Никто не пострадал.



«Я свидетель ДТП, — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Кинуло со среднего ряда в левый, ударилась в бордюр, подкинуло и перевернулась. И на крыше с левого ряда, ушла в правый. <...> Девушка жива, на ней никаких повреждений. Вытаскивал её из машины, случилось около 6:34».

