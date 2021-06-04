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Девушка на «Пиканто» перевернулась на «Скандинавии». Очевидец рассказал, что её лишило равновесия

В Петербурге и области опрокинулись два автомобиля

Дважды за последние часы в Петербурге и области переворачивались автомобили.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня в 6:40 на 56-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» легковой автомобиль съехал с дороги. Никто не пострадал.

«Я свидетель ДТП, — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Кинуло со среднего ряда в левый, ударилась в бордюр, подкинуло и перевернулась. И на крыше с левого ряда, ушла в правый. <...> Девушка жива, на ней никаких повреждений. Вытаскивал её из машины, случилось около 6:34».

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В ночь на 4 июня машина опрокинулась в Невском районе Петербурга. Как пишут в «ДТП и ЧП», на Железнодорожном проспекте перед перекрёстком с улицей Бабушкина «завалили микроавтобус».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Яркое ДТП с перевёртышем произошло под Петербургом, на трассе «Сортавала», вчера, 3 июня. Автовышка на базе «Газели» наехала на колесо грузового автомобиля и опрокинулась на бок.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (6)

265035094
"Кинуло со среднего ряда в левый"

Что кинул? Кто кинул? Куда попал? Очередной водятел, который умудрился разложиться на пустой 6 полосной дороге.
Сколько в год погибают от огнестрельного гражданского оружия и сколько по вине таких водятлов?
Может пора усиливать требования для выдачи прав с углубленным изучением кандидата психологом и психиатром с оценкой способностей к управлению, раз мы вдобавок считаем авто - средством повышенной опасности?
Gary
Помню эпический случай где-то в середине 90-х. Тогда в прямой эфир Эльдорадио звонили слушатели и рассказывали о "чудесах" на дороге.
В тот раз звонит слушатель, и говорит, что на перекрестке Большой и Малой Монетных улиц "кадет завалил Паджерика". Ведущий спрашивает: "как завалил?" Слушатель: "Набок". Ведущий обалдел там конкретно.
А потом, через пару дней, мне еще и отец эту же историю рассказывал. Он тоже слышал.
Abu-Denis
Заснула, скорее всего. Ранним утром "сонные" аварии чаще всего случаются. Водитель отрубается на пару секунд с открытыми глазами, машину несет на обочину или на встречку. Он (она) спохватывается. Резко дергает руль в попытке вернуться на свою полосу, но спросонья и в панике делает это слишком резко, и следует кувырок.
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