Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня в 6:40 на 56-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» легковой автомобиль съехал с дороги. Никто не пострадал.
«Я свидетель ДТП, — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Кинуло со среднего ряда в левый, ударилась в бордюр, подкинуло и перевернулась. И на крыше с левого ряда, ушла в правый. <...> Девушка жива, на ней никаких повреждений. Вытаскивал её из машины, случилось около 6:34».
В ночь на 4 июня машина опрокинулась в Невском районе Петербурга. Как пишут в «ДТП и ЧП», на Железнодорожном проспекте перед перекрёстком с улицей Бабушкина «завалили микроавтобус».
Яркое ДТП с перевёртышем произошло под Петербургом, на трассе «Сортавала», вчера, 3 июня. Автовышка на базе «Газели» наехала на колесо грузового автомобиля и опрокинулась на бок.