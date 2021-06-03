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Автовышка опрокинулась на трассе «Сортавала», зацепившись о колесо грузовика

Необычное ДТП, наглядно демонстрирующее опасность посторонних предметов на дороге, произошло днем 3 июня на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Как сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское, в 13:25 спасателям поступила информация о дорожной аварии на трассе «Сортавала». Прибывший на место дежурный караул ПСС Агалатово обнаружил, что автовышка на базе «ГАЗели» наехала на колесо грузового автомобиля и опрокинулась на бок.

Спасатели отключили в машине аккумулятор и поставили автовышку обратно на колеса. В аварии никто не пострадал.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло на 17-м километре трассы в направлении области. В настоящее время движение на участке осуществляется в штатном режиме.

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