Необычное ДТП, наглядно демонстрирующее опасность посторонних предметов на дороге, произошло днем 3 июня на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
Как сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское, в 13:25 спасателям поступила информация о дорожной аварии на трассе «Сортавала». Прибывший на место дежурный караул ПСС Агалатово обнаружил, что автовышка на базе «ГАЗели» наехала на колесо грузового автомобиля и опрокинулась на бок.
Спасатели отключили в машине аккумулятор и поставили автовышку обратно на колеса. В аварии никто не пострадал.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП произошло на 17-м километре трассы в направлении области. В настоящее время движение на участке осуществляется в штатном режиме.