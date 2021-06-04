Джип и минивэн не поделили дорогу в Красногвардейском районе Петербурга. Урок с рукоприкладством и стрельбой устроили на перекрёстке.
Видео оказалась в распоряжении «Фонтанки» 3 июня. В четверг немногим позже половины десятого вечера на повороте с Заневского проспекта на Шаумяна задержались водители «Сузуки» и «Хёндэ».
«Фонтанка.ру»
Первым, судя по записи, выяснять отношения вышел мужчина из джипа. Своё недовольство он выместил, ударив по двери и капоту чужой машины. Оппонент из минивэна тоже пожелал сказать несколько слов. Кульминацией общения стал выстрел, предположительно, из ракетницы. После прощального пинка по «Сузуки» участники конфликта разъехались. Их встречу с другого ракурса записал видеорегистратор.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Со 2 июня по 12 июля запрещен оборот гражданского, служебного оружия и боеприпасов в Петербурге, Выборгском районе Ленинградской области, а также в прилегающих акваториях.