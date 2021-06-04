Джип и минивэн не поделили дорогу в Красногвардейском районе Петербурга. Урок с рукоприкладством и стрельбой устроили на перекрёстке.



Видео оказалась в распоряжении «Фонтанки» 3 июня. В четверг немногим позже половины десятого вечера на повороте с Заневского проспекта на Шаумяна задержались водители «Сузуки» и «Хёндэ».