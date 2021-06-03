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В центре Петербурга снова зажигают. На горящие файеры на Белинского слетелась полиция

Второй день подряд в центре Петербурга устроили огненное торжество. После зажигающих у ЗАГСа с файерами вышли на улицу Белинского.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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О том, что на улице Белинского 3 июня ярко и жарко, «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, весёлая толпа собралась возле одного из баров незадолго до половины одиннадцатого часа вечера.

Судя по видео, не меньше десяти человек зажгли файеры, некоторые вышли с ними на проезжую часть и под сигналы автомобилистов скандировали название бара. По предварительной информации, таким нетривиальным образом горожане отметили день рождения бара.

автор видео читатель «Фонтанки»

Полиция не заставила себя ждать. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к 22:40 улицу заняли служебные автомобили и более дюжины людей в форме, некоторые — в облачении «космонавтов». С их приездом торжество стихло, в отдел забрали как минимум троих.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Накануне файерами в центре отметились гости кавказской свадьбы. Полицейские задержали двадцать человек, некоторым пришлось извиняться.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Obseerv
Расценки на файеры оказались приемлемыми... ждём продолжения шоу!
Zloi_prohozhiy
Снова уроженцы солнечного Баку отмечаются?
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