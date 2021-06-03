О том, что на улице Белинского 3 июня ярко и жарко, «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, весёлая толпа собралась возле одного из баров незадолго до половины одиннадцатого часа вечера.



Судя по видео, не меньше десяти человек зажгли файеры, некоторые вышли с ними на проезжую часть и под сигналы автомобилистов скандировали название бара. По предварительной информации, таким нетривиальным образом горожане отметили день рождения бара.