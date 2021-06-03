О том, что на улице Белинского 3 июня ярко и жарко, «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, весёлая толпа собралась возле одного из баров незадолго до половины одиннадцатого часа вечера.
Судя по видео, не меньше десяти человек зажгли файеры, некоторые вышли с ними на проезжую часть и под сигналы автомобилистов скандировали название бара. По предварительной информации, таким нетривиальным образом горожане отметили день рождения бара.
автор видео читатель «Фонтанки»
Полиция не заставила себя ждать. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к 22:40 улицу заняли служебные автомобили и более дюжины людей в форме, некоторые — в облачении «космонавтов». С их приездом торжество стихло, в отдел забрали как минимум троих.
Накануне файерами в центре отметились гости кавказской свадьбы. Полицейские задержали двадцать человек, некоторым пришлось извиняться.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»