В Минфине объяснили, зачем нужно золото в Фонде национального благосостояния

Отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния призван обеспечить сохранность средств. Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства финансов, опубликованном 3 июня.



Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте «макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики». Золото же должно защитить средства от инфляции.



Ранее министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что в течение месяца ФНБ полностью откажется от долларовых активов, на долю которых приходилось 35 процентов. В структуру фонда ввели золото в размере 20%. На фунт стерлинга теперь приходится 5% вместо 10%, доли евро и юаня выросли с 35% до 40% и с 15% до 30%. Доля йены осталась без изменений на уровне 5%.

