FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
11
Печать

В Минфине объяснили, зачем нужно золото в Фонде национального благосостояния

Отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния призван обеспечить сохранность средств. Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства финансов, опубликованном 3 июня.

Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте «макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики». Золото же должно защитить средства от инфляции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что в течение месяца ФНБ полностью откажется от долларовых активов, на долю которых приходилось 35 процентов. В структуру фонда ввели золото в размере 20%. На фунт стерлинга теперь приходится 5% вместо 10%, доли евро и юаня выросли с 35% до 40% и с 15% до 30%. Доля йены осталась без изменений на уровне 5%.

По состоянию на 1 мая, объем ФНБ составлял 13,825 трлн рублей (эквивалентно 185,87 млрд долларов). На отдельных счетах в Центробанке размещены 39,8 млрд долларов, 34,6 млрд евро, 8,5 млрд фунтов стерлингов, 600,4 млрд японских йен, а также 110,5 млрд китайских юаней.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

ShkVAl
А вот куда пропало все дворянство? Сотню лет назад. С золотом и серебром. Те, что царю клялись... Сколько их погибло при исполнении?
Вот и сейчас все то же самое.
ShkVAl
Классика жанра в помощь: «Бранзулкткв!».
Евгений Литвинец
Вы правы, тенденция налицо. Тем более, что эти тупее и подлее не то, что Колчака, а даже Кручины. С алмазами сложнее, они не так ликвидны. Если везти каратники, тот же мешок получится, крупные пойдут через аукцион. Да и ни в одной стране нет значимого резерва в драгкамнях. Золото ещё в промышленность сгодится, помимо ювелирки. А ценные алмазы только в понты, сразу на виду. Промышленные алмазы резервной финансовой ценности не имеют. Про Северную Корею смешно. Редкие металлы не по их уму. Они гольмий от бериллия не отличат под страхом смерти. Вот семки отжать на районе - это их.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний