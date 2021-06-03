«Быстро сделать это невозможно». Греф ответил Силуанову по поводу отказа от долларовых активов в ФНБ

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ-2021 заявил, что Россия не сможет быстро найти замену доллару для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).



«Вообще в целом во всём мире идёт сокращение в структуре валютных резервов доллара, и есть попытки найти какой-то баланс в диверсификации, — отметил Греф. — Думаю, быстро сделать это невозможно, но такой долгосрочный тренд в мире наметился. Это связано не только с Россией, но и со всем миром. В качестве долгосрочной перспективы это правильно, нужно диверсифицировать риски. Я не сторонник резких решений, но думаю, что не так просто найти замену доллару. Нет такого объёма аффиатных валют или такого объёма других активов, в которые можно инвестировать, но как тренд — это неизбежно», — цитирует главу Центробанка 3 июня Znak.com.

