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«Быстро сделать это невозможно». Греф ответил Силуанову по поводу отказа от долларовых активов в ФНБ

Отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния возможно лишь в перспективе, заявил глава Сбербанка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ-2021 заявил, что Россия не сможет быстро найти замену доллару для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Вообще в целом во всём мире идёт сокращение в структуре валютных резервов доллара, и есть попытки найти какой-то баланс в диверсификации, — отметил Греф. — Думаю, быстро сделать это невозможно, но такой долгосрочный тренд в мире наметился. Это связано не только с Россией, но и со всем миром. В качестве долгосрочной перспективы это правильно, нужно диверсифицировать риски. Я не сторонник резких решений, но думаю, что не так просто найти замену доллару. Нет такого объёма аффиатных валют или такого объёма других активов, в которые можно инвестировать, но как тренд — это неизбежно», — цитирует главу Центробанка 3 июня Znak.com.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова, что ФНБ полностью откажется от долларовых активов в течение месяца.

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Комментарии (7)

MiDeg
Антошку нужно пинком под зад за профнепригодность. Бестолковый товарищ.
Rufus
Греф там вообще еще много чего назаявлял. Про образование, про медицину и т.д., в общем про все-все-все, что вообще не должно касаться Сбербанка. Никак. Ни ухом, ни рылом, что называется. Почему ни у кого не возникает вопросов относительно того, в какие сферы сует свой нос Герман Оскарович? В конце концов, какова судьба депутатского запроса директору ФСБ о гражданах США и Великобритании в ТОР-менеджменте Сбера?
altnec
И это правильно, еще не принято окончательное решение по количеству следующей партии деревянных триллионов и кому они достанутся после обналичивания в валюту.
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