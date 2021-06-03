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ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

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Боксеры Чудинов и Либенберг устроили битву взглядов перед боем в рамках ПМЭФ

Фото: Федерация бокса СПб
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В рамках Петербургского экономического форума — 2021 участники Вечера профессионального бокса провели официальную процедуру взвешивания и битву взглядов 3 июня в «Экспофоруме». В церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков и глава Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Все спортсмены показали заявленный вес.

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В главном бою российский чемпион по версии WBA Gold Федор Чудинов сразится с Рино Либенбергом из ЮАР за звание чемпиона мира по версии WBA. О других боях читайте здесь.

Шоу пройдет уже в пятницу, 4 июня, в КСК «Сибур Арена». Начало в 16:30.

Фото: Федерация бокса СПб

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