В рамках Петербургского экономического форума — 2021 участники Вечера профессионального бокса провели официальную процедуру взвешивания и битву взглядов 3 июня в «Экспофоруме». В церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков и глава Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
Все спортсмены показали заявленный вес.
В главном бою российский чемпион по версии WBA Gold Федор Чудинов сразится с Рино Либенбергом из ЮАР за звание чемпиона мира по версии WBA. О других боях читайте здесь.
Шоу пройдет уже в пятницу, 4 июня, в КСК «Сибур Арена». Начало в 16:30.