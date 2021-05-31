Боксер Чудинов о бое за чемпионский пояс в Петербурге: Не собираюсь развлекать толпу

Российский чемпион по версии WBA Gold Федор Чудинов поделился ожиданиями от боя с Рино Либенбергом из ЮАР за звание чемпиона мира по версии WBA. Поединок станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 4 июня в рамках ПМЭФ.

«Ответственность на меня не давит, я полностью готов к бою, — заявил Чудинов на пресс-конференции участников боксерского шоу 31 мая. — Все необходимое для победы мы уже сделали, осталась финишная прямая. На финише боксеры часто допускают много ошибок, но мой опыт позволяет мне их избежать. Так что я уверен в том, что смогу оставить это сокровище здесь. Моя задача в этом бою — не развлечь толпу, а выиграть поединок. Это единственная цель, которую я здесь преследую».