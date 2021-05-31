Боксер Чудинов о бое за чемпионский пояс в Петербурге: Не собираюсь развлекать толпу

Российский чемпион по версии WBA Gold Федор Чудинов поделился ожиданиями от боя с Рино Либенбергом из ЮАР за звание чемпиона мира по версии WBA. Поединок станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 4 июня в рамках ПМЭФ.
«Ответственность на меня не давит, я полностью готов к бою, — заявил Чудинов на пресс-конференции участников боксерского шоу 31 мая. — Все необходимое для победы мы уже сделали, осталась финишная прямая. На финише боксеры часто допускают много ошибок, но мой опыт позволяет мне их избежать. Так что я уверен в том, что смогу оставить это сокровище здесь. Моя задача в этом бою — не развлечь толпу, а выиграть поединок. Это единственная цель, которую я здесь преследую».
Рино Либенберг назвал своего соперника великим чемпионом и подчеркнул, что должен выложиться по полной, чтобы забрать чемпионский пояс.
«Я потратил 10 лет своей жизни на бокс, поэтому готов закончить бой нокаутом и увезти пояс к себе домой в ЮАР», — добавил африканский боксер.
В соглавном бою турнира 4 июня двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, а ныне чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян (5–1) встретится с Рикардо Бландоном (15–3, КО 9) из Никарагуа. Также на ринг выйдут петербуржцы Руслан Колесников, дебютирующий в профессиональном боксе, и Павел Сосулин (4–0, КО 1).
Вечер профессионального бокса состоится 4 июня в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». Его организаторами выступают Федерация бокса России, Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга, Фонд развития бокса и спортивной борьбы Санкт-Петербурга и промоутер Владимир Хрюнов. В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ».