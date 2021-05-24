Свой третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион России-2018 и многократный призер чемпионатов страны Алексей Мазур (2–0, КО 1). В поединке в легком весе россиянину будет противостоять Ачико Одикадзе (22–16–1, КО 8) из Грузии. Примечательно, что все свои профессиональные поединки Мазур провел в 2018 году.

В рамках турнира петербуржец Павел Сосулин (4 победы, 0 поражений, 1 победа нокаутом), выступающий в первом среднем весе и уже имеющий опыт выступления на профессиональном уровне, выйдет на ринг против эстонца Павла Семенова (24–16–2, КО 9).

Вечер профессионального бокса пройдет на «СИБУР Арене» 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. В прямом эфире бои покажет «Матч ТВ».

Кроме того, на профессиональном ринге дебютируют чемпион юношеских Олимпийских игр-2018, серебряный призер первенства мира среди юниоров-2018, участник чемпионата мира-2019, бронзовый медалист чемпионата России-2020 Илья Попов и серебряный призер юношеских Олимпийских игр-2018, победитель первенства мира-2018 среди юниоров, двукратный победитель первенств Европы среди юниоров, бронзовый призер чемпионата России-2020 Руслан Колесников.



Главным же событием вечера станет поединок российского чемпиона по версии WBA Gold Федора Чудинова (23–2–1, КО 16) против опытного боксера Рино Либенберга (21–7–1, КО 14) из ЮАР за звание чемпиона мира по версии WBA.



Последний бой экс-чемпиона WBA (Super) 33-летнего Чудинова против малавийца Айзека Чилембы в феврале 2021 года завершился вничью. 37-летний Либенберг в марте текущего года досрочно победил Роуэна Кэмбелла в поединке за титул чемпиона ЮАР и за ряд региональных поясов по версиям WBA и IBO.



В со-главном бою турнира в Санкт-Петербурге впервые с декабря 2019 года на ринг выйдет чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин Михаил Алоян (5–1). Отечественному спортсмену будет противостоять еще один боксер из ЮАР, Линдайл Чемеси (13–3–2, КО 5), который впервые будет выступать за пределами своей страны.

