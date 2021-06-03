«Проект»: Художественная карьера экс-чиновницы Минобороны Васильевой оценивается в 11 млн рублей

Издание «Проект» 3 июня оценило расходы экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой на построение карьеры художницы примерно в 150 тысяч долларов, или 11 млн рублей по текущему курсу. Из этой суммы около 3,8 млн рублей, или 52,5 тыс. долларов, Васильева могла потратить на оплату обучения в магистратуре факультета искусств МГУ, Британской высшей школе дизайна, в аспирантуре МГУ и в британском Открытом колледже искусств.
Еще одна статья расходов — художественные выставки. В 2019 году картины Васильевой поучаствовали в 22 групповых выставках, в том числе в биеннале в Лондоне и Флоренции, а также на арт-ярмарке в Майами. Для демонстрации своего творчества на Флорентийской биеннале Васильева, отмечает «Проект», арендовала один метр выставочного пространства. Третья составляющая расходов на художественную карьеру — издание каталогов. Васильева не скрывает, что опубликовала более 20 каталогов своего творчества, стоимость производства каждой такой книги оценивается в 3–6 тыс. долларов.
Издание также выяснило, что эти расходы Васильева вполне в состоянии оплачивать самостоятельно. Ей, по данным СМИ, принадлежат восемь компаний с годовой прибылью в 27 млн рублей. Покровительствовать продвижению Евгении Васильевой в художественных кругах мог ее бывший начальник — экс-вице-мэр Москвы, а в настоящее время депутат Госдумы Владимир Ресин. Васильева работала его советником до своего трудоустройства в Минобороны. «Проект» указывает на то, что Ресин, будучи чиновником, ведал распределением столичной недвижимости, внушительная часть которой якобы была передана нынешнему руководителю Российской академии художеств, скульптору Зурабу Церетели и его семье.
В марте 2021 года экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева устроила персональную выставку в Санкт-Петербурге, в стенах Научно-исследовательского музея Академии художеств. Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств назвали случившееся позором, а ректор Семен Михайловский сравнил выставку экс-чиновницы в стенах учебного заведения с «конем в сенате».