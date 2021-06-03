Стали известны подробности дела о растлении священнослужителями 53 мальчиков в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области продолжается суд над настоятелем и звонарём храма святого пророка Илии села Амурзет, которых обвиняют в том, что за 12 лет они надругались над 53 мальчиками в возрасте от 12 до 16 лет.



Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в деле фигурируют шесть статей УК РФ.



«Фонтанка» писала, что священнослужители были задержаны после обращения жительницы одного из сёл ЕАО, которая заподозрила, что 39-летний настоятель храма творит с юными послушниками что-то неладное. Тогда же следователи установили, что в деле присутствует и второй фигурант — 26-летний звонарь храма.

