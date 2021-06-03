FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Стали известны подробности дела о растлении священнослужителями 53 мальчиков в Еврейской автономной области

Настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области судят по обвинению в надругательстве над 53 мальчиками

В Еврейской автономной области продолжается суд над настоятелем и звонарём храма святого пророка Илии села Амурзет, которых обвиняют в том, что за 12 лет они надругались над 53 мальчиками в возрасте от 12 до 16 лет.

Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в деле фигурируют шесть статей УК РФ.

«Фонтанка» писала, что священнослужители были задержаны после обращения жительницы одного из сёл ЕАО, которая заподозрила, что 39-летний настоятель храма творит с юными послушниками что-то неладное. Тогда же следователи установили, что в деле присутствует и второй фигурант — 26-летний звонарь храма.

Как уточняет источник, после задержания у священника и его помощника прошёл обыск, в ходе которого была изъята коллекция «предметов далеко не духовного предназначения».

«Уже прошло несколько заседаний суда. Священника судят по шести статьям. В их числе — за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними. В некоторых статьях рассматривается сразу по несколько эпизодов. Звонаря судят по одной статье, но сразу с пятью эпизодами — это «насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними», — уточнил собеседник агентства.

Среди прочего речь идёт о сексуальном насилии над детьми, в том числе младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу. Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с детьми алкоголь и наркотики.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265036642
А где новость-то?
aaignat
Слуги божьи
Ярополк
Фу.ля! каков поп, таков и звонарь. Гадость и непотребство.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний