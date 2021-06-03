Стали известны подробности дела о растлении священнослужителями 53 мальчиков в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области продолжается суд над настоятелем и звонарём храма святого пророка Илии села Амурзет, которых обвиняют в том, что за 12 лет они надругались над 53 мальчиками в возрасте от 12 до 16 лет.
Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в деле фигурируют шесть статей УК РФ.
«Фонтанка» писала, что священнослужители были задержаны после обращения жительницы одного из сёл ЕАО, которая заподозрила, что 39-летний настоятель храма творит с юными послушниками что-то неладное. Тогда же следователи установили, что в деле присутствует и второй фигурант — 26-летний звонарь храма.
Как уточняет источник, после задержания у священника и его помощника прошёл обыск, в ходе которого была изъята коллекция «предметов далеко не духовного предназначения».
«Уже прошло несколько заседаний суда. Священника судят по шести статьям. В их числе — за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними. В некоторых статьях рассматривается сразу по несколько эпизодов. Звонаря судят по одной статье, но сразу с пятью эпизодами — это «насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними», — уточнил собеседник агентства.
Среди прочего речь идёт о сексуальном насилии над детьми, в том числе младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу. Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с детьми алкоголь и наркотики.