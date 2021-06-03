Суд в Петербурге закрыл на полгода стадионы для фанатов «Локомотива» за то, что пришли «на бровях» и прыгали на поле

Петроградский районный суд запретил в течение полугода посещать официальные матчи фанату «Локомотива» Андрею Матюшину. Кроме того, болельщик должен будет выплатить штраф в 4 000 рублей. Как сообщает 3 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга, мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на матче между «Зенитом» и «Локомотивом» на «Газпром Арене» месяц назад.



«Суд установил, что Матюшин в 21:35 2 мая проник в зону, не обозначенную во входном билете, доступ в которую ограничен организаторами: перепрыгнул из зоны сектора С-110 в зону около игрового поля сектора D-102», — говорится в сообщении.