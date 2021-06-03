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Турция облегчила вакцинированным и переболевшим COVID-19 россиянам требования для въезда

Россиянам для въезда в Турцию не нужен будет ПЦР-тест на коронавирус, если они уже вакцинировались. Об этом сообщает авиакомпания Turkish Airlines.

«При въезде в Турцию <...> пассажиры не будут обязаны предоставлять отрицательный результат теста ПЦР, если они предъявят документ, выданный официальными властями их страны, в котором говорится, что они были вакцинированы не менее чем за 14 дней до въезда и / или переболели этой болезнью и вылечились в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении перевозчика. Детали о документе авиакомпания не уточняет.

В отсутствие такого подтверждения россияне должны будут показать результат ПЦР-теста не старше 72 часов или экспресс-теста на антигены, взятого максимум за 48 часов до въезда в Турцию.

Также анализ можно будет сдать уже в аэропорту прибытия. Но если результаты окажутся положительными, придётся проходить лечение в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Турции по COVID-19. Пассажиров с коронавирусом отправят на двухнедельный карантин по указанным ими адресам, и если результаты теста ПЦР, полученные в конце 10-го дня, будут отрицательными, условия карантина будут отменены. С индийским вариантом придётся ждать анализа 14 дней.

Правила вступили в силу 1 июня, однако авиасообщение между Россией и Турцией, остановленное 15 апреля, до сих пор не восстановлено. Запрет на полёты из-за ситуации с коронавирусом продлили, предварительно — до июля.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
давно предсказуемо.
DEMOMON
Ну и? А дальше? Толку-то если говорящие головы твердят об обратном?
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