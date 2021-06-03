Турция облегчила вакцинированным и переболевшим COVID-19 россиянам требования для въезда

Россиянам для въезда в Турцию не нужен будет ПЦР-тест на коронавирус, если они уже вакцинировались. Об этом сообщает авиакомпания Turkish Airlines.

«При въезде в Турцию <...> пассажиры не будут обязаны предоставлять отрицательный результат теста ПЦР, если они предъявят документ, выданный официальными властями их страны, в котором говорится, что они были вакцинированы не менее чем за 14 дней до въезда и / или переболели этой болезнью и вылечились в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении перевозчика. Детали о документе авиакомпания не уточняет.