«Будет, и не один раз». Попова прокомментировала готовность России к новым эпидемиям

Роспотребнадзор по поручению президента создаёт «санитарный щит страны», сообщила в ходе ПМЭФ 3 июня глава ведомства Анна Попова.



По ее словам, Россия научилась справляться с коронавирусом. Но нельзя исключать появления новых эпидемий. «Будет, и не один раз», — добавила она.



Предсказать, какой будет новая эпидемия, сложно. «Мой прогноз, что да, будет. Какая будет, зачем будет, мы пока не можем сказать, но мы должны быть готовы», — заявила Попова. Поэтому прорабатываются сценарии отражения разных угроз.

