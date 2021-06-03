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ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

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«Будет, и не один раз». Попова прокомментировала готовность России к новым эпидемиям

Роспотребнадзор по поручению президента создаёт «санитарный щит страны», сообщила в ходе ПМЭФ 3 июня глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, Россия научилась справляться с коронавирусом. Но нельзя исключать появления новых эпидемий. «Будет, и не один раз», — добавила она.

Предсказать, какой будет новая эпидемия, сложно. «Мой прогноз, что да, будет. Какая будет, зачем будет, мы пока не можем сказать, но мы должны быть готовы», — заявила Попова. Поэтому прорабатываются сценарии отражения разных угроз.

«Сейчас по поручению президента формируется «санитарный щит страны», чтобы мы были готовы к разным вариантам угрозы», — сказала глава Роспотребнадзора.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Здоровое питание, чистый воздух, своевременная и компетентная медпомощь. Нет, мы будем ковать "санитарный щит страны"! :)
coronel
> «Мой прогноз, что да, будет. Какая будет, зачем будет, мы пока не можем сказать, но мы должны быть готовы», — заявила Попова.

«Зачем»!? Попова сказала «зачем»?
А зачем нынешняя эпидемия - оне уже могут сказать?
Guest1234
Редактора депремируйте. За "НИ один раз" в заголовке стыдно должно быть
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