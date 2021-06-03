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Спецпредставитель президента Иванов не увидел инициативы Петербурга и Ленобласти в мусоросжигании

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов огорчился из-за ситуации со строительством мусороперерабатывающих заводов в агломерации Петербурга и Ленобласти. Спасение регионов — дело рук самих регионов.

В кулуарах ПМЭФ Иванов ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, почему до сих пор не определены участки под строительство мусороперерабатывающих предприятий. «Вот это меня печалит, — заявил он. — Я считаю, что в Петербурге и Ленобласти должны как минимум два крупных мусоросжигательных завода быть построены».

По словам Иванова, этот вопрос решается только на уровне регионов. «Если они не проявляют инициативу, почему федералы должны?» — спросил он. На уточняющий вопрос, действительно ли не проявляют, ответил: «Нет, не проявляют».

Ранее «Фонтанка» писала о дорожной карте по созданию мусороперерабатывающей инфраструктуры в двух регионах. Для реализации создано совместное предприятие «Невский экологический оператор».

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
Его печалит - пусть у себя дома и строит мусоросжигательный завод и воняет тут в Питере.
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