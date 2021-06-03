Спецпредставитель президента Иванов не увидел инициативы Петербурга и Ленобласти в мусоросжигании

В кулуарах ПМЭФ Иванов ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, почему до сих пор не определены участки под строительство мусороперерабатывающих предприятий. «Вот это меня печалит, — заявил он. — Я считаю, что в Петербурге и Ленобласти должны как минимум два крупных мусоросжигательных завода быть построены».

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов огорчился из-за ситуации со строительством мусороперерабатывающих заводов в агломерации Петербурга и Ленобласти. Спасение регионов — дело рук самих регионов.

По словам Иванова, этот вопрос решается только на уровне регионов. «Если они не проявляют инициативу, почему федералы должны?» — спросил он. На уточняющий вопрос, действительно ли не проявляют, ответил: «Нет, не проявляют».



Ранее «Фонтанка» писала о дорожной карте по созданию мусороперерабатывающей инфраструктуры в двух регионах. Для реализации создано совместное предприятие «Невский экологический оператор».

