Кириенко: Лекции марафона «Новое знание» посмотрели более 70 млн раз

Лекции, прочитанные в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в Интернете. Об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.



«Я не знаю, сколько сейчас просмотров, но полтора дня назад около 70 млн просмотров было сложных лекций [прочитанных на марафоне «Новое знание»]. За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции», — цитирует Кириенко ТАСС.

