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Кириенко: Лекции марафона «Новое знание» посмотрели более 70 млн раз

Лекции, прочитанные в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в Интернете. Об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Я не знаю, сколько сейчас просмотров, но полтора дня назад около 70 млн просмотров было сложных лекций [прочитанных на марафоне «Новое знание»]. За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции», — цитирует Кириенко ТАСС.

Он уверен, что эти данные опровергают то, что молодежь не готова к освоению серьезного материала. Кириенко подчеркнул, что общество «Знание» собирается продолжить проведение подобных марафонов. В общество уже поступают заявки от школьников и специалистов, предлагающих разные темы для лекций, «в том числе касающиеся фундаментальных наук и искусства».

Марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.
Одним из самых заметных событий мероприятия стало подключение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Как ни крути(да, двусмысленно), а у Навального всё равно больше. :))
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