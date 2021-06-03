Кириенко: Лекции марафона «Новое знание» посмотрели более 70 млн раз

Лекции, прочитанные в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в Интернете. Об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Я не знаю, сколько сейчас просмотров, но полтора дня назад около 70 млн просмотров было сложных лекций [прочитанных на марафоне «Новое знание»]. За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции», — цитирует Кириенко ТАСС.
Он уверен, что эти данные опровергают то, что молодежь не готова к освоению серьезного материала. Кириенко подчеркнул, что общество «Знание» собирается продолжить проведение подобных марафонов. В общество уже поступают заявки от школьников и специалистов, предлагающих разные темы для лекций, «в том числе касающиеся фундаментальных наук и искусства».