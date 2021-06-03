На сессии «Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности», в которой приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июня, стулья расставили на расстоянии более метра друг от друга. Модератор оговорился, что в отличие от прошлых лет, сессию придется закончить вовремя, чтобы работники «Экспофорума» успели продезинфицировать помещение.

Жизнь в условиях постпандемийной реальности обсудили и наглядно продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом большинство спикеров и гостей не надели маски. Модератор поинтересовался у Анны Поповой, нужно ли надевать маску на панели. «Люди, говорящие на панели, могут не носить маску», — ответила она.



«Мы сидим на расстоянии, и нет фронтального оппонента», — пояснила глава Роспотребнадзора. По ее словам, расстояние до первого ряда просчитано, и говорящий, если у него проблемы, не заразит зрителя. «Но закончу речь, масочку надену», — заключила Попова. После этого большинство спикеров последовали ее примеру.

