FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Попова рассказала, почему выступающим на ПМЭФ можно не носить маски

На сессии с главой Роспотребнадзора на ПМЭФ стулья расставили особенно далеко

Жизнь в условиях постпандемийной реальности обсудили и наглядно продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме.

На сессии «Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности», в которой приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июня, стулья расставили на расстоянии более метра друг от друга. Модератор оговорился, что в отличие от прошлых лет, сессию придется закончить вовремя, чтобы работники «Экспофорума» успели продезинфицировать помещение.

Фото слева — одна из первых утренних сессий. Справа — сессия с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фото 1:Фонтанка.ру
Фото 2:Фонтанка.ру
ПоделитьсяПоделиться

При этом большинство спикеров и гостей не надели маски. Модератор поинтересовался у Анны Поповой, нужно ли надевать маску на панели. «Люди, говорящие на панели, могут не носить маску», — ответила она.

«Мы сидим на расстоянии, и нет фронтального оппонента», — пояснила глава Роспотребнадзора. По ее словам, расстояние до первого ряда просчитано, и говорящий, если у него проблемы, не заразит зрителя. «Но закончу речь, масочку надену», — заключила Попова. После этого большинство спикеров последовали ее примеру.

В помещениях после сессий проводится дезинфекция.
В помещениях после сессий проводится дезинфекция.Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

На главный вопрос сессии — надолго или навсегда — Анна Попова ответила уклончиво. «Все изменения в нашей жизни навсегда, постоянно что-то меняется», — сказала она. По словам главы Роспотребнадзора, пандемия коронавируса дала «понимание, что мир уязвим для биологических угроз».

В помещениях после сессий проводится дезинфекция.
В помещениях после сессий проводится дезинфекция.Фото: «Фонтанка.ру»

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний