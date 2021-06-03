FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Петербургский бизнесмен получил по голове, ремонтируя машину. Случайно сработавший «Добрыня» обеспечил ему поездку в полицию

Ремонтные работы в Калининском районе закончились для бизнесмена из Петербурга ударом по голове. Попытка припугнуть обидчика привела его в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, накануне в три часа дня у одного из домов на Гражданском проспекте был задержан 30-летний индивидуальный предприниматель.

По предварительной информации, за десять минут до этого во время ремонта автомобиля Opel Omega к нему подошёл незнакомый мужчина и ударил по голове. Что его заставило так поступить — неизвестно, но бизнесмен не растерялся и достал из своей одежды аэрозольный пистолет «Добрыня». Видимо, чтобы припугнуть обидчика. Однако случайно произвёл выстрел в землю.

Индивидуального предпринимателя доставили в ближайший отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». После этого с ушибом головы его перенаправили в городскую больницу № 3. О дальнейшей судьбе его оппонента ничего не известно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверка показала, что задержанный ранее был судим за наркотики и подделку документов. Помимо этого, он проходил фигурантом уголовных дел о мошенничестве и угрозе убийством. В последнем случае в материалах сказано, что он угрожал ножом своей матери в её квартире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

nuga
Зачем дураку Добрыня?
Василий Марущак
Превышение допустимой самообороны. На ступень выше по степени дерзости преступления мог бы быть только пластиковый стаканчик, запущенный в харю сами знаете кому)))
Елена31101977
Случайности не случайны?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний