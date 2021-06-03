Петербургский бизнесмен получил по голове, ремонтируя машину. Случайно сработавший «Добрыня» обеспечил ему поездку в полицию

Ремонтные работы в Калининском районе закончились для бизнесмена из Петербурга ударом по голове. Попытка припугнуть обидчика привела его в отдел полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, накануне в три часа дня у одного из домов на Гражданском проспекте был задержан 30-летний индивидуальный предприниматель.
По предварительной информации, за десять минут до этого во время ремонта автомобиля Opel Omega к нему подошёл незнакомый мужчина и ударил по голове. Что его заставило так поступить — неизвестно, но бизнесмен не растерялся и достал из своей одежды аэрозольный пистолет «Добрыня». Видимо, чтобы припугнуть обидчика. Однако случайно произвёл выстрел в землю.
Индивидуального предпринимателя доставили в ближайший отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». После этого с ушибом головы его перенаправили в городскую больницу
Проверка показала, что задержанный ранее был судим за наркотики и подделку документов. Помимо этого, он проходил фигурантом уголовных дел о мошенничестве и угрозе убийством. В последнем случае в материалах сказано, что он угрожал ножом своей матери в её квартире.