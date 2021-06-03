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В центре Петербурга ненадолго случился бразильский карнавал

Жаркими танцами встречал тёплое утро 3 июня Невский проспект.

О коротком «бразильском карнавале» сообщила «Фонтанке» читательница Мария. Танцовщики в ярких нарядах собрались около Гостиного двора.

Читательница «Фонтанки» Мария

«Звучала музыка, ребята в костюмах танцевали, кричали: «Доброе утро, город!», водители троллейбусов и автобусов приветствовали и сигналили, прохожие пританцовывали тоже. Очень позитивно и бодро. Через полчаса все испарились, так же внезапно, как появились», — рассказывает Мария.

С приходом тёплой погоды петербуржцы начали собираться группами для активного времяпрепровождения. Так, 25 мая там же, у Гостиного двора, два десятка человек в спортивной форме и с номерами на груди делали утреннюю зарядку.

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Комментарии (1)

alexadmin
А не было ли у них умысла на несанкционированный митинг?
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