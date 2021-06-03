Жаркими танцами встречал тёплое утро 3 июня Невский проспект.
О коротком «бразильском карнавале» сообщила «Фонтанке» читательница Мария. Танцовщики в ярких нарядах собрались около Гостиного двора.
Читательница «Фонтанки» Мария
«Звучала музыка, ребята в костюмах танцевали, кричали: «Доброе утро, город!», водители троллейбусов и автобусов приветствовали и сигналили, прохожие пританцовывали тоже. Очень позитивно и бодро. Через полчаса все испарились, так же внезапно, как появились», — рассказывает Мария.
С приходом тёплой погоды петербуржцы начали собираться группами для активного времяпрепровождения. Так, 25 мая там же, у Гостиного двора, два десятка человек в спортивной форме и с номерами на груди делали утреннюю зарядку.