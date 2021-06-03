«Звучала музыка, ребята в костюмах танцевали, кричали: «Доброе утро, город!», водители троллейбусов и автобусов приветствовали и сигналили, прохожие пританцовывали тоже. Очень позитивно и бодро. Через полчаса все испарились, так же внезапно, как появились», — рассказывает Мария.



С приходом тёплой погоды петербуржцы начали собираться группами для активного времяпрепровождения. Так, 25 мая там же, у Гостиного двора, два десятка человек в спортивной форме и с номерами на груди делали утреннюю зарядку.

